LA SICILIA: “Murale Stefania Sberna, a breve organizzazione cerimonia. Il marito: «E’ tornata a casa»

“Si fermano tutti, in via Fava, tra i botteghini dello stadio e il semaforo poco distante. Si fermano e ognuno sussurra una frase di affetto, anche di rimpianto. Riaffiorano i ricordi che riguardano i 35 anni durante i quali Stefania Sberna ha annunciato i gol del Catania in ogni categoria, soprattutto nelle otto stagioni di gloria e di successi conquistati in Serie A fino al 2014”, si legge sul sito del quotidiano La Sicilia. “Il murale dedicato alla speaker e giornalista, scomparsa nel marzo di quattro anni fa, è stato completato nelle scorse ore. Tra due settimane sarà organizzata una cerimonia per ‘inaugurarlo‘. Ma il volto sorridente e la scritta ‘Per il Catania ha segnato‘ sono ormai patrimonio cittadino”, si legge.

Il marito della Sberna, Salvo La Spinta ha voluto ringraziare Giuseppe D’Amico, che ha realizzato quest’opera a tinte rossazzurre: «Abbiamo seguito un iter con il Comune fin dal mese di novembre: l’assessore Sergio Parisi e il dirigente Paolo Di Caro sono stati subito d’accordo nell’autorizzarci. Stefania, per una coincidenza che ci commuove, è nata proprio in via Fava e qui ha vissuto in un appartamento fino all’età di 27 anni. Diciamo che è tornata a casa».

