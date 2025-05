STEFANIA SBERNA, lo street artist D’Amico: “Murales dedicato ad un perno della nostra città”

Lo street artist Giuseppe D’Amico lavora per completare la realizzazione davanti allo stadio Massimino di un murales in ricordo della speaker storica del Catania, Stefania Sberna. Queste le sue parole ai microfoni di Sestarete:

“L’idea di realizzare questo murales è partita nel momento in cui sono stati creati i volti della storia del Catania lato tribuna B. Ho notato che in effetti mancava un perno ‘acustico’, diciamo così, della nostra città e tifoseria. Ho iniziato a contattare la famiglia di Stefania Sberna, il Comune, la società rossazzurra. Mandando i vari schizzi dopo tanti sacrifici e attesa – ho aspettato qualche mese – ce l’ho fatta”.

“E’ una sfumatura della mia vita da tifoso, io e la famiglia la viviamo a tutto tondo. Per noi è la nostra appartenenza, tra l’altro io sono di Bari ma sono cresciuto qui a Catania, dove vivo da tantissimi anni. Catania non è per tutti, una volta che entra dentro di te diventa una malattia. Realizzerò anche altri murales che identificano il Catania. Io finora ne ho realizzati soprattutto nel rione San Cristoforo-via Plebiscito, cerco di fare qualcosa attraverso la street art per evidenziare gli aspetti di forza e attrazione di un quartiere che viene spesso etichettato in modo negativo”.

