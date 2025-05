STURARO: il guerriero ritrovato, aggressività e carisma per il Catania che vuole sognare

Tra le storie più significative del Catania che si appresta a vivere i playoff c’è senza dubbio quella di Stefano Sturaro. Un nome pesante, un curriculum che parla da sé – Genoa, Juventus, presenze in Champions League – e un presente che lo vede protagonista in maglia rossazzurra. Non è stata una stagione facile per lui, come non lo sono state le ultime sul piano fisico, ma il finale potrebbe riscrivere tutto. Mister Domenico Toscano lo ha recuperato nel momento più importante, e Sturaro ha risposto da leader.

Emblematica l’azione contro il Potenza, quando, con un salvataggio sulla linea in pieno recupero, ha tenuto vive le speranze etnee. Un gesto che vale quanto un gol, se non di più. Da lì a poco l’azione che ha portato al guizzo vincente di Roberto Inglese, facendo esplodere di gioia i catanesi. È stata la fotografia perfetta del giocatore che è: spirito di sacrificio, senso della posizione, lettura della gara. Un uomo squadra.

Nel cuore del centrocampo, Sturaro non si tira mai indietro. Piede deciso, senza paura di mettere il fisico dove fa più male. L’obiettivo del calciatore è sempre stato quello di rimettersi in gioco a Catania. Lo spogliatoio lo riconosce come una guida, uno che sa cosa vuol dire vincere, uno che può indicare la via nei momenti caldi. E adesso ogni partita sarà una finale.

Il Catania ha chiuso al quinto posto la regular season e dovrà affrontare la roulette degli spareggi promozione. All’orizzonte c’è già il primo appuntamento da dentro o fuori contro il Giugliano, al Massimino. Servirà personalità, esperienza, grinta: tutte qualità che Sturaro ha nel suo bagaglio.

Chissà che non sia proprio il suo stile di gioco, battagliero ma lucido, a spingere il Catania oltre quelle difficoltà che, finora, si sono viste proprio davanti al pubblico amico. Perché nei playoff non conta solo il talento. Conta avere uomini pronti a dare tutto. E Stefano Sturaro, oggi più che mai, può essere uno di questi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***