Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, si è fatto il punto della situazione in casa rossazzurra su vari aspetti legati allo staff, Torre del Grifo e sede del ritiro precampionato. Ritiro che il Catania dovrebbe sostenere a luglio per tre settimane in Umbria, come lo scorso anno ma non ad Assisi, dove l’ex presidente degli etnei Riccardo Gaucci aveva ospitato la squadra, bensì in quel di Norcia, località distante 80 km da Assisi. Ci saranno cambiamenti all’interno dello staff medico con l’integrazione di altri due professionisti nell’area dei fisioterapisti, migliorando quello che non ha funzionato a dovere in questo settore.

Capitolo Torre del Grifo e logo. Martedì pomeriggio tramite Pec il Catania ha formulato l’invio alla Curatela del fallimento del vecchio Catania di due proposte irrevocabili d’acquisto, una riguardo Torre del Grifo e l’altra il logo. Una volta ricevuta la proposta, la Curatela fallimentare predispone una relazione che trasmette al giudice delegato del fallimento, dott. Ciraolo. Se quest’ultimo ritiene congruo l’importo di questa proposta, attraverso la pubblicità legale che nel caso specifico copre 30 giorni, indirebbe una procedura competitiva con prezzo base contenuto nella proposta irrevocabile d’acquisto formulata dal Catania. Se non partecipasse nessuno a questa procedura, il Catania acquisirebbe Torre del Grifo ed il vecchio logo. A fine giugno-primi di luglio dovrebbe concludersi l’iter.

