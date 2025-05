TOSCANO a Telecolor: “Giocato con lo spirito giusto, oggi i ragazzi mi sono piaciuti”

Il Catania ha avuto la meglio sul Potenza con il punteggio di 1-0. L’allenatore Mimmo Toscano ha commentato il match ai microfoni di Telecolor:

“Siamo una squadra che non può fare calcoli, abbiamo bisogno di essere aggressivi. Abbiamo martellato per tutta la partita, devo fare i complimenti ai ragazzi: oggi mi sono piaciuti tanto contro un avversario che in stagione aveva fatto bene. Io dico sempre che ho la fortuna di scegliere, però non può mai mancare lo spirito giusto. Oggi noi abbiamo meritato la vittoria, Dini è stato bravo. Tutti hanno dato il loro apporto, anche la panchina, perché c’era lo spirito giusto in tutto il gruppo”.

“Il Potenza ha confermato di avere un’identità, anche se già lo sapevamo. Siamo in crescendo, ancora non abbiamo fatto niente, vogliamo arrivare fino alla fine di questo percorso. Nelle difficoltà si vede il lavoro della squadra e dello staff: nella tempesta stavamo barcollando, ma a che cosa sarebbero servite le polemiche? Anche perché non c’era alcuna polemica da fare, c’era solo da recuperare. La squadra ha avuto continuità, non ci sono stati blackout. Partite andata e ritorno? Non cambierà niente”.

