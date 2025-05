TOSCANO a Telecolor: “Ho visto i ragazzi piangere, usciamo a testa alta. Non è il momento di parlare del futuro”

Mimmo Toscano, allenatore del Catania, è intervenuto ai microfoni di Telecolor per analizzare la partita giocata dai rossazzurri in quel di Pescara:

“Avevo chiesto di dare tutto, uscendo senza rimpianti. Siamo usciti dal campo così, anche se è un peccato: nell’arco delle due partite probabilmente meritavamo di passare. Gli episodi ci hanno condannato più del dovuto. Potevamo gestire meglio, però i ragazzi hanno cercato di fare il terzo gol. Li ho visti piangere: vuol dire che tengono alla causa del Catania”.

“Tanti episodi hanno determinato le partite che ci potevano portare più in alto in classifica: oggi, però, parlare di questo mi sembra superfluo. C’è rammarico, avevo la sensazione che avessimo la possibilità di passare. C’è troppa delusione al momento per parlare del futuro, poi come faccio sempre mi siederò con la proprietà e parleremo di tutto, vedendo cosa fare. Dopo un’annata particolarmente difficile oggi c’è tanta amarezza per com’è andata. Non ha senso parlare di futuro adesso”.

