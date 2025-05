TOSCANO a Telecolor: “Risultato bugiardo. I cambi? Si poteva fare meglio”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato la partita persa contro il Pescara ai microfoni di Telecolor:

“Risultato bugiardo, abbiamo fatto una buona gara. Dobbiamo andare a Pescara e dare tutto, poi tireremo le somme. Mancavano sei minuti, noi abbiamo cercato di vincere questa partita in casa: non è andata bene. Dobbiamo giocarci tutto nei prossimi 90 minuti. Quaini? Cambio tattico, c’era il fattore delle ammonizioni. Serve quello che abbiamo fatto tante volte in trasferta, uscire dal campo senza rimpianti”.

“Sono fiducioso. Avremo due squalificati, prepareremo la giusta strategia per poter fare l’impresa. Le sostituzioni? Si poteva fare meglio. Il Pescara ha individualità importanti, ma noi abbiamo condotto bene la gara. L’arbitro ha fischiato troppo nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo gestito meno la palla, non siamo riusciti a mettere pressione. Bisogna adesso mettere da parte questa partita e mantenere la convinzione di poter fare l’impresa”.

