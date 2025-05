TOSCANO a Telecolor: “Volevo passare il turno vincendo, prima partita playoff sempre difficile. Lunetta uscito per precauzione”

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha commentato il passaggio al secondo turno playoff dei rossazzurri dopo la sfida vinta per 3-2 contro il Giugliano. Ecco le sue parole a Telecolor:

“La prima partita dei playoff è sempre difficile, c’era da lavorare molto sul piano mentale. Siamo ritornati alla vittoria al Massimino e per noi era fondamentale: avevo chiesto di passare il turno vincendo, anche se avevamo pure la possibilità di pareggiare. Non siamo capaci di gestire, dobbiamo migliorare in questo. Alcune cose potevamo farle meglio. Quando siamo corti e i reparti sono stretti gli avversari fanno fatica”.

“Lunetta? Uscito per precauzione, ne sapremo di più a partire da domani. Ogni partita ha la sua storia, contro il Potenza dovremo restare dentro il match per 90 minuti più recupero. Anche oggi chi è entrato dalla panchina ha dato energia e qualità, alzando l’intensità della gara. Il Potenza è una squadra che ha un’identità ben precisa, magari c’è questa differenza rispetto al Giugliano”.

“Quaini? Ho scelto di cambiarlo con Sturaro perché era stato ammonito e il nuovo ingresso di Stefano ci ha dato una mano, dando peso al centrocampo, dettando i ritmi di gioco. Jimenez deve crescere, sa quanto può dare alla squadra ma deve diventare più maturo: deve determinare. Il Var? Può dare una grande mano in Serie C”.

