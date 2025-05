TOSCANO nel pre-gara: “Dare tutto, credendoci fino alla fine. Raimo e Lunetta? Spiego le mie scelte”

Le parole dell’allenatore rossazzurro Domenico Toscano poco prima del fischio d’inizio di Pescara-Catania, ai microfoni di Telecolor:

“E’ finito il primo tempo della partita, bisogna uscire da questa gara senza nessun rimpianto. Dando tutto, anche di più. Ho detto ai ragazzi che la fatica passa, il rimpianto no. Dobbiamo fare meglio le cose fatte all’andata, facendo più male al Pescara, dando tutto, credendoci fino alla fine. Raimo braccetto? Scelta dettata dalle caratteristiche degli esterni biancazzurri ma anche dal fatto di essere propositivo anche lui rispetto ad un difensore più puro, perchè dobbiamo vincere. Con equilibrio ma dobbiamo vincere”.

“Lunetta? Il ragazzo ha dato la disponibilità. E’ in campo non per demeriti di Stoppa o altri calciatori, per come gioca il Pescara ci servono le sue caratteristiche. Non so per quanti minuti ne avrà, ma darà il massimo. Il Catania deve essere sereno e lucido, soprattutto sui movimenti della loro linea difensiva perchè è lì che potrebbe decidersi la partita. L’allenamento a porte aperte? I tifosi ci credono ed è quello che hanno trasmesso alla squadra perchè hanno visto i 90′ dell’andata, attraverso i quali c’è stata la percezione di potere fare qualcosa di più e passare il turno. Noi forse ci crediamo anche più di loro”.

