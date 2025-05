TOSCANO su De Rose: “Se lavorerà ancora con me? Dipende tanto anche da lui”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano parla così dell’esperto centrocampista Francesco De Rose, ai microfoni di Rete 8: “Se De Rose continuerà a lavorare con me, essendo un mio uomo fidato? Non dipende da me. Dipende molto anche da lui. De Rose mi ha dato tanto quando è stato mio calciatore, come quest’anno ed in occasione di stagioni precedenti in cui abbiamo vinto in altri posti. Lo ringrazio per questo. Il futuro, poi, non si sa”.

