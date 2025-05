TOSCANO: tra infortuni e lacune tecniche una stagione all’insegna delle difficoltà

Quella appena passata agli archivi è stata un’annata calcistica a fasi alterne fino all’infelice epilogo dello stadio “Adriatico”. L’allenatore Mimmo Toscano, ingaggiato dopo il successo professionale di Cesena (campionato vinto con 96 punti), fin da subito è andato incontro a difficoltà di natura tecnica che non hanno consentito di disputare un torneo di vertice. Il passo indietro estivo della proprietà ha precluso la possibilità di allestire un organico adatto a recitare un ruolo da protagonista per la vittoria finale. Ciò nonostante il mister è riuscito a dare un’impronta definita alla squadra, presentando un Catania combattivo, corto tra i reparti e rapido in contropiede.

Lo staff tecnico guidato da Toscano ha forgiato un gruppo unito e orientato alla cultura del lavoro. I problemi non sono mancati, tra molteplici infortuni e il rendimento incostante di alcuni singoli. A ciò non va dimenticata la lontananza forzata del direttore sportivo Daniele Faggiano, uomo di calciomercato e figura di trait d’union tra staff, gruppo squadra e società. L’allenatore rossazzurro non ha mollato di fronte ad un progetto tecnico rivisto al ribasso, lavorando con grande senso di responsabilità anche nei confronti della piazza.

Ha costruito una retroguardia molto solida (quinta miglior difesa del Girone C con 34 gol subiti) attorno al regista difensivo Di Gennaro, un centrocampo di rottura e interdizione formato da elementi affidabili come De Rose, Di Tacchio e Quaini, rivitalizzando un attaccante del calibro di Roberto Inglese, autore di 14 gol tra campionato e play-off. Toscano intende ripartire dai punti di forza emersi per forgiare il Catania che verrà, passando prima dal confronto con la società affinché riceva garanzie tecniche sul progetto.

