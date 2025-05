TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Potenza, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” Andrea Dini, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade nettamente sul portiere che il Catania ha prelevato a gennaio dal Crotone. Dini è stato decisivo in occasione del rigore calciato da Caturano nel finale e del tiro a botta sicura, sulla ribattuta, di Schimenti, oltre ad avere effettuato un grande salvataggio nel primo tempo. Secondo gradino del podio per l’attaccante Roberto Inglese, andato a segno per la terza volta in questi playoff. Terzo giocatore del Catania più votato, il centrale difensivo Matteo Di Gennaro che ha francobollato il citato Caturano.

