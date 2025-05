TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 28 Aprile a domenica 4 Maggio:

DALLA SALA STAMPA – Inglese e Sturaro: “Arriva il momento più bello della stagione. Spingere forte, senza fare calcoli”

RAIMO: gol con dedica speciale al nonno che non c’è più

ACCADDE OGGI: 28 aprile 2012, Izco entra nella storia del Catania

L’EDITORIALE | Quinto posto e fiducia ritrovata, ora il rendimento in casa la grande sfida da affrontare

ZARBANO: a metà settimana incontro con Grella per la firma del contratto

TUTTOCALCIOCATANIA: Potenza-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Catania, la squadra vale e bravo Toscano a compattarla. Ai playoff na putissimu jucari”

STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Catania-Inglese, questione di feeling”

ASS. PARISI: “Catania, piccolo miracolo per come si era messa la stagione. Bella iniezione di ottimismo in vista dei playoff”

INGLESE: “Con tutti gli effettivi ce la giochiamo con chiunque. Contento di essere il calciatore che sono”

EX ROSSAZZURRI – Gurrisi: “Catania, grande merito per gli sforzi finanziari compiuti in questi anni”

TOSCANO: “Gruppo solido. Comincia adesso il vero percorso del Catania”

SERIE C – Vrenna (D.G. Crotone): “Terze e quarte statisticamente favorite nei playoff, ma format sbagliato”

ACCADDE OGGI: 30 aprile 2023, festa promozione al “Massimino” con coreografie da brividi

SERIE C – Macchia (Pres. Potenza): “Arbitro ha innervosito gara col Catania. Var a chiamata in C, c’è l’ok di Collina”

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, a Potenza vittoria di personalità. Toscano ha il controllo pieno del gruppo. Dalmonte può diventare un fattore”

BOSCO (Pres. Catania Beach Soccer): “Catania, si è creata la giusta alchimia. Inizia un altro campionato”

A MENTE FREDDA – Entusiasmo, equilibrio e spietato cinismo. Inizia il viaggio rossazzurro ai playoff

LA SICILIA – Da Legrottaglie a Oliveira: “Catania, abbiamo lasciato il cuore in questa città”

CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Noi derubati. Punti tolti con Taranto e Turris ci sono costati i playoff”

EX ROSSAZZURRI – Reginaldo: “Spero che il Catania s’imponga con forza nei playoff”

STURARO: il guerriero ritrovato, aggressività e carisma per il Catania che vuole sognare

SERIE C – Rubin: “Playoff, Catania tra le favorite ma il Vicenza è avvantaggiato”

SERIE C – Castorani (Potenza): “Il Catania ha vinto facendo valere la propria esperienza”

STAMPA LOCALE – Gagliano: “Il Catania dovrebbe avere un’idea diversa nella gestione della gara”

ROSSAZZURRI IN GIRO: Cicerelli capocannoniere del girone B di Serie C

VERSO I PLAYOFF: le favorite secondo i bookmakers, Catania alle spalle di quattro squadre

SERIE C – Braglia, allenatore che vinse i playoff da quinto: “L’entusiasmo conta più della posizione in classifica, ecco il mio pensiero”

SERIE C – Gautieri: “Playoff, Catania squadra temibilissima”

ACCADDE OGGI (Video): 2 maggio 2010, pari con la Juve e Catania che intravede la salvezza

MARANI (Pres. Lega Pro): “Playoff duri per chi li vive ma il coinvolgimento è massimo”

BREVE: “Catania, partire da subito ai playoff è un vantaggio. Attenzione al Giugliano, squadra sbarazzina”

VERSO I PLAYOFF: da Di Carmine a Ladinetti, i calciatori più “golliferi” ed i migliori assistman delle squadre partecipanti

QUI CATANIA: spareggi promozione dal ’49 ai giorni nostri, a Taranto l’ultima gioia

VERSO I PLAYOFF: media spettatori squadre partecipanti, domina il Catania

QUI CATANIA: numeri molto simili a quelli del Cosenza che, da quinto, salì in Serie B nel 2018

TOSCANO: “Ho sempre creduto in questa squadra. Mi aspetto il massimo da tutti. Adesso qualche cazzotto dobbiamo tirarlo anche noi”

EX ROSSAZZURRI – Capuano e Pantanelli: “Catania, squadra sia tranquilla ma anche consapevole della responsabilità. Fine girone di ritorno ottimo”

FOTI: “Catania, tanti errori tecnici a Potenza ma conta vincere. Rivitalizzato Inglese”

EX ROSSAZZURRI – Marcolin: “Il ‘Massimino’ può fare la differenza, la B è nelle corde del Catania”

EX ROSSAZZURRI – Oliveira: “Il Catania ha grandi possibilità di andare in B”

ACCADDE OGGI: 4 maggio 2014, il Catania sconfigge l’ultima big del calcio italiano. Poker alla Roma

QUI CATANIA: da Dini a Di Gennaro, i calciatori che hanno vinto i playoff per la B e chi ci è andato vicino

AVV. MARZA’: “Inglese grande professionista e giocatore fuori categoria, da riconfermare in rossazzurro”

ALDERISI: “Catania Femminile, club crede nel progetto. Imparato tanto in mezzo a tantissime difficoltà. Società non ci fa mancare nulla”

