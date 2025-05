UNDER 15 SERIE C – Cusimano (all. Ascoli): “Catania avversario di spessore, non ha mollato mai”

L’Under 15 Serie C di mister Fabiano non ce l’ha fatta a superare l’ostacolo Ascoli. Dopo il 2-2 casalingo maturato all’andata, è infatti arrivata la sconfitta di misura nel match di ritorno in terra marchigiana che qualifica i bianconeri ai quarti di finale dei playoff. L’allenatore della formazione Under 15 ascolana Giuseppe Cusimano riconosce, comunque, i meriti del Catania attraverso i canali ufficiali dell’Ascoli:

“Sono state due partite bellissime. Abbiamo affrontato una squadra che non ha mollato mai di un centimetro, con grandi valori soprattutto sull’uno contro uno esterno. All’andata siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio ma i rossazzurri ci hanno ripreso pareggiando meritatamente. Nel confronto di ritorno siamo stati più attenti su alcune situazioni che ci avevano penalizzato a Catania, a mio avviso passiamo con merito ma superando un avversario di grande spessore. Questo ci dà ancora più consapevolezza. Tra l’altro vorrei evidenziare che il Catania in campionato su 26 partite ha subito solo 14 gol – migliore difesa del girone -, riuscire a segnare tre gol nelle due sfide è una bella spinta per la nostra squadra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***