VERSO CATANIA-GIUGLIANO: terzo atto, come arrivano le squadre alla sfida di domenica

Domenica sarà ancora Catania-Giugliano. Dopo la vittoria rossazzurra al “Massimino” di gennaio (3-1) e, prima ancora, il 3-2 favorevole ai gialloblu, le due squadre si affrontano per la terza volta in questa stagione. Stavolta però non ci sono punti in palio, bensì l’accesso al secondo turno dei playoff del girone. Due risultati a disposizione per il Catania, uno per il Giugliano, costretto a vincere per strappare la qualificazione.

Gara da non sottovalutare, quella con i tigrotti che in più occasioni si sono rivelati avversari tosti da affrontare. Ne sa qualcosa il Trapani, sconfitto due volte in campionato, Benevento e Picerno, entrambi andati ko in casa, oppure l’Avellino fermato in due occasioni sul pari, mettendo in difficoltà anche compagini come Crotone, Potenza e Monopoli.

I numeri espressi nel girone C, poi, indicano nel reparto offensivo il punto di forza della squadra, che di gol ne ha messi a segno 51 (quarto miglior dato dopo Potenza, Avellino e Crotone). Sono 54, invece, le reti subite dal Giugliano, in questo caso solo il Latina ha fatto peggio. In casa e trasferta, inoltre, i campani hanno raccolto più o meno lo stesso bottino di punti (21 nel primo caso, 22 nel secondo).

Rispetto al Catania, il Giugliano si fa generalmente preferire per numero di gol complessivi (due in meno i rossazzurri), ma fuori casa l’attacco etneo ha prodotto 31 reti contro le 22 dei tigrotti. Nelle ultime cinque partite la formazione di Toscano ha raccolto 10 punti, la metà il Giugliano. Non a caso il Direttore Sportivo Gialloblu Daniele Fracchiolla, nei giorni scorsi, ha manifestato insoddisfazione per l’atteggiamento evidenziato ultimamente dalla squadra di Bertotto definendolo arrendevole.

Se estendiamo l’orizzonte agli ultimi dieci incontri, ci accorgiamo come il Catania abbia incamerato 19 punti ed il Giugliano 9. Insomma, i rossazzurri arrivano sicuramente meglio alla sfida di domenica sera ma nei playoff si azzera tutto, inizia una sorta di nuovo campionato e sarà importante per gli uomini di Toscano tenere le antenne dritte al cospetto di un avversario che esprime un calcio gradevole e proverà a giocarsi fino in fondo le proprie carte, vendendo cara la pelle.

