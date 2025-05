VERSO CATANIA-PESCARA: Baldini, terza volta da avversario. Quei trascorsi con Grella e Bresciano…

Terzo atto, stasera, per Silvio Baldini contro il Catania. Baldini, che compirà 67 anni a settembre, ha sfidato i rossazzurri da tecnico del Palermo e dell’Empoli. L’8 novembre 2003, in un derby infuocato, il Palermo riuscì ad imporsi per 0-2 in Serie B grazie al penalty trasformato da Corini nelle battute iniziali ed al gol siglato da Zauli al 66′. Oliveira fallì un calcio di rigore nel corso della ripresa. Alla guida dell’Empoli, invece, sempre a Catania finì 1-1 in Coppa Italia: era il 19 agosto 2001, gli etnei militavano in C1. Al vantaggio di Tavano al 16′ risposero i padroni di casa con Cordone nel secondo tempo. Tra le fila dell’Empoli militavano due attuali rossazzurri, schierati a centrocampo: sulla trequarti Mark Bresciano (consigliere d’amministrazione) ed in mediana Vincenzo Grella (vice presidente).

Entrambi devono molto a Baldini, perchè fu proprio l’esperienza con l’allenatore toscano determinante per gli sviluppi della loro carriera. Non a caso, ancora oggi sia Grella che Bresciano figurano tra i calciatori più impiegati dal tecnico di Massa (96 presenze Bresciano, 89 Grella) vestendo le maglie di Empoli e Parma. Nel 2023, peraltro, prima di assumere Luca Tabbiani alla guida del Catania lo stesso Grella prese in considerazione l’ipotesi di affidare la panchina etnea allo stesso Baldini, ma poi non se ne fece nulla puntando su un tecnico giovane.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***