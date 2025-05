VERSO CATANIA-PESCARA: in crescita il numero di spettatori al “Massimino” rispetto alle ultime gare dei playoff

15mila o giù di lì, questo il report degli spettatori presenti nelle precedenti gare disputate nei playoff al cospetto di Giugliano e Potenza. Adesso che si avvicina un nuovo confronto casalingo, il terzo consecutivo nel giro di una settimana per il Catania, contro il Pescara lo stadio “Angelo Massimino” è pronto ad accogliere un numero maggiore di sostenitori rossazzurri. Almeno in 16/16.500 dovrebbero raggiungere l’impianto sportivo etneo domenica. Fino a ieri sono stati venduti circa 13.000 biglietti, si va verso l’esaurimento dei tagliandi nel settore Curva Sud, mentre la Nord è già esaurita. Ricordiamo che non ci saranno supporter residenti nella regione abruzzese.

