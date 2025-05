VERSO CATANIA-PESCARA: non solo Baldini. Gara da ex anche per Inglese e Ierardi

Sono tre gli ex attuali di Catania-Pescara. A partire da Silvio Baldini. L’attuale allenatore biancazzurro si è seduto sulla panchina etnea nella stagione 2007/08, in Serie A, portando gli etnei in semifinale di Coppa Italia ma dimettendosi il 31 marzo 2008 dopo la sconfitta casalinga ad opera del Torino. Determinante in negativo fu il girone di ritorno in cui il Catania perse smalto. “Andò via in piena lotta per non retrocedere perché quando non sente più che giocatori e dirigenza sono con lui, si dimette“, disse l’ex centrocampista rossazzurro Giacomo Tedesco motivando le dimissioni di Baldini.

Per Roberto Inglese dici Pescara ed affiorano ricordi speciali riferiti a quando, cresciuto proprio nelle giovanili del club facendo il suo ingresso da quattordicenne, siglò il suo primo gol da professionista all’età di 19 anni contro il Ravenna, il 7 marzo 2010, siglando il momentaneo vantaggio (la partita finirà 1-1). Vastese d’adozione, fu formato calcisticamente in Abruzzo dalla Pgs Vigor Don Bosco e Virtus Vasto, che ricevettero dei bonus quando ebbe modo di esordire in Serie A con la maglia del Chievo Verona: diciottomila euro andarono alla Vigor Don Bosco e trentaseimila alla Virtus Vasto.

“Roberto – ha ricordato anni fa l’allora allenatore Michele La Verghetta della Vigor – venne da noi nel 2001, per poi trasferirsi, nel 2004, alla Virtus. Un ragazzo d’oro, col quale mi sento spesso”. La prima partita tra i professionisti Inglese l’ha giocata su intuizione di Eusebio Di Francesco, che l’aveva allenato nella Berretti e poi decise di gettarlo nella mischia in un momento delicato della stagione chiusa con il ritorno in B del Pescara.

Anche il difensore Mario Ierardi ha vestito la maglia del Pescara in carriera. Riferimento che va alla stagione 2021/22, che i biancazzurri conclusero al quinto posto uscendo dai playoff nel primo turno della fase nazionale. Ierardi fu prelevato in prestito via Vicenza, a gennaio. “Io mi metto a disposizione, spero di giocare il più possibile e facendo certe prestazioni spero di dimostrare al mister che ci tengo ad essere titolare”, disse Ierardi che, alla fine, chiuse l’annata totalizzando 9 presenze condite da un gol.

