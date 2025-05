VERSO CATANIA-PESCARA: precedenti in Sicilia. Nel 2013 record di punti in Serie A per l’Elefante, quasi sempre imbattuto

8 successi per i rossazzurri, 6 pareggi e una vittoria biancazzurra. Questo il bilancio dei precedenti tra Catania e Pescara in Sicilia. Per la 16/a volta nella storia il Catania si appresta ad affrontare il Pescara tra le mura amiche. Stadio etneo spesso indigesto per la formazione abruzzese. Entrambe le squadre si sono anche sfidate in Serie A. Nella stragrande maggioranza dei casi hanno dato vita a confronti abbastanza equilibrati o, comunque, caratterizzati dalla realizzazione di un gol di scarto.

I successi più netti del Catania risalgono al campionato di Serie B 2003/04 (2-0) ed al 3-0 inflitto ai pescaresi due stagioni dopo, sempre nel torneo cadetto: rispettivamente Mascara e Delvecchio a segno nell’ultimo quarto d’ora di gioco, nel secondo caso strapotere rossazzurro con la doppietta di Spinesi e la rete di De Zerbi lanciando l’Elefante verso la tanto attesa promozione in A. L’ultimo acuto interno del Catania risale alla stagione scorsa (Coppa Italia Serie C), 2-0 con reti nella ripresa di Castellini e Zammarini.

Impossibile dimenticare il successo nella gara di ritorno dei playoff di Serie C il 26 maggio 2002 che vide Cicconi firmare il gol decisivo ai fini della qualificazione del Catania in finale, dove poi gli etnei riuscirono ad avere la meglio sul Taranto spiccando il volo verso la B. L’unico acuto pescarese a Catania è invece datato 14 giugno 1981 (gol di Silva). Significativa anche la vittoria per 1-0 siglata da ‘Papu’ Gomez in Serie A regalando al Catania il record di punti nella massima categoria (Rolando Maran allenatore rossazzurro).

BILANCIO PRECEDENTI CATANIA-PESCARA

Vittorie Catania: 8

Pareggi: 6

Vittorie Pescara: 1

Gol Catania: 15

Gol Pescara: 6



Serie B 1975/76, Catania 1-1 Pescara

42′ Biondi (C), 56′ Prunecchi (P)

Serie B 1976/77, Catania 0-0 Pescara

Serie B 1980/81, Catania 0-1 Pescara

57’ Silva

Serie B 1981/82, Catania 1-1 Pescara

8’ Amenta (P), 72’ Barlassina (C)

Serie B 1984/85, Catania 0-0 Pescara

Serie B 1985/86, Catania 1-1 Pescara

32′ Borghi rig. (C), 43′ Berlinghieri (P)

Serie B 1986/87, Catania 1-0 Pescara

9’ Sorbello

Serie C1 2001/02, Catania 0-0 Pescara

Playoff Serie C1 2001/02, Catania 1-0 Pescara

45’ Cicconi

Serie B 2003/04, Catania 2-0 Pescara

75’ Mascara, 84’ Delvecchio

Serie B 2004/05, Catania 2-1 Pescara

6′ Croce (P), 64′ Silvestri (C), 93′ Vugrinec (C)

Serie B 2005/06, Catania 3-0 Pescara

4′ Spinesi, 26′ De Zerbi, 70′ Spinesi

Serie A 2012/13, Catania 1-0 Pescara

51’ Gomez

Serie B 2014/15, Catania 2-1 Pescara

2′ Rosina rig. (C), 20′ Melchiorri (P), 51′ Calaiò (C)

Coppa Italia Serie C 2023/24, Catania 2-0 Pescara

67′ Castellini, 90′ Zammarini

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***