VERSO CATANIA-PESCARA: quando Pelligra era ad un passo dall’ingresso nella società biancazzurra

Stasera scenderanno in campo Catania e Pescara nel contesto di un match valido per l’andata della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il Presidente Rosario Pelligra avrebbe potuto vivere la partita affrontando il Catania da avversario. Sì, perché c’era la possibilità concreta che, prima di definire l’acquisizione della società rossazzurra, nel 2022 l’attuale proprietario del Catania Football Club formalizzasse il proprio ingresso nella Delfino Pescara.

Tempo fa, ai microfoni di Rete 8, lo stesso patron del Pescara Daniele Sebastiani aveva confermato tale possibilità ma poi non se ne fece nulla: “Vi posso dire che avevo fatto tutto con Ross Pelligra; era venuto in città prima dell’estate, avevamo trovato la quadra su tutto e aveva incontrato il sindaco Masci per lo stadio. Poi però, avendo origini siciliane, si sono aperte altre porte per lui e ha scelto Catania”. I rapporti con il Gruppo Pelligra, comunque, sono rimasti molto positivi. Il patron biancazzurro, in un’intervista concessa a Il Centro, ha sottolineato: “Abbiamo un’amicizia che va al di là del calcio. Lavoriamo insieme su altri settori, ma nulla a che vedere con lo sport e il calcio”.

