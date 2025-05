VERSO CATANIA-PESCARA: si alza l’asticella della contesa. Le ipotesi di formazione

Superato lo scoglio della Fase Play-off del Girone, adesso si entra nel vivo della Fase Nazionale. Domenica allo stadio “Angelo Massimino” (calcio d’inizio alle ore 20:00) andrà in scena il primo atto della doppia sfida tra Catania e Pescara. La posta in gioco è altissima, c’è in palio il passaggio al turno successivo della manifestazione che assegna un posto nella prossima Serie B.

Il clima attorno alle vicende rossazzurre è di attesa fiduciosa, testimoniata dal cospicuo numero di tagliandi venduti per l’incontro (si va verso le 16-17mila unità sugli spalti). La prestazione fornita dagli uomini di Toscano contro il Potenza conforta in vista della gara d’andata con la squadra allenata da Silvio Baldini, vecchia conoscenza etnea dai tempi della Serie A. Il mister del Catania predica calma e attenzione, poiché il Pescara è una squadra di buon livello forgiata dalla sapiente mano di un fine conoscitore di calcio.

Riguardo le ipotetiche scelte di formazione, l’undici iniziale da opporre alla compagine abruzzese dovrebbe ricalcare a grandi linee quello sceso in campo mercoledì scorso contro il Potenza. Davanti a Dini agirebbe il terzetto difensivo formato da Ierardi, Di Gennaro e Celli, con Di Tacchio e uno tra Quaini e Sturaro interni di centrocampo e il duo Raimo-Anastasio a presidiare le zone laterali del campo. Dietro Inglese si andrebbe verso la conferma di Jimenez e Stoppa sulla trequarti, con Dalmonte che comunque scalpita per giocare. Confermate le assenze di Lunetta, Luperini e Gega, quest’ultimo operato in settimana alla spalla sinistra.

L’incontro sarà diretto dal sig. Andrea Zanotti della sezione AIA di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre; IV ufficiale Gianluca Grasso di Ariano Irpino, al VAR Luigi Nasca di Bari e Dario Di Francesco di Ostia Lido (assistente VAR). L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Sport (canale 58 DTT), Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go, NOW e Rai Play. L’emittente locale Telecolor (canale 11 DTT) trasmetterà la gara in differita lunedì 12 maggio a partire dalle 22:15.

