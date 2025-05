VERSO CATANIA-PESCARA: Toscano torna a sfidare i biancazzurri, i precedenti con il tecnico calabrese

Quattro vittorie, due sconfitte e zero pareggi. Questo lo score di Domenico Toscano da allenatore contro il Pescara. Domenica sera l’attuale tecnico rossazzurro si confronterà con la squadra abruzzese per la settima volta da allenatore. In precedenza ha sfidato il Pescara al timone del Cosenza, della Ternana, della Reggina e del Cesena in Serie C e B.

Nel girone C di terza serie, il Cosenza di Toscano s’impose all’andata per 2-1 in Calabria con De Rose, centrocampista ora in forza al Catania, a vestire la maglia rossoblu. Il match disputato a Pescara, invece, vide i padroni di casa fare bottino pieno con il risultato di 3-1. Era la stagione 2009/2010. Nel 2013, Pescara ancora avversario in trasferta ma in Serie B e con la Ternana: biancazzurri di Pasquale Marino vittoriosi per 2-1.

Sette anni dopo, Toscano si riscattò infliggendo con la Reggina il 3-1 al “Granillo”, anche in questo caso in B. Curiosità: Plizzari, attuale portiere del Pescara, difendeva i pali della formazione di Toscano. La scorsa stagione, infine, doppio confronto con il Cesena in campionato (Serie C girone B): pescaresi ko sia all’andata che al ritorno per 1-0. Il 30 marzo 2024, ultimo confronto di una squadra di mister Toscano contro il Pescara: decisivo in favore del Cesena Pierozzi, oggi giocatore biancazzurro.

