VERSO CATANIA-PESCARA (Video): l’ultimo confronto al “Massimino” deciso da Castellini e Zammarini

L’ultimo confronto al “Massimino” tra Catania e Pescara risale al 13 dicembre 2023. Sotto gli occhi del presidente Pelligra, i rossazzurri staccarono il pass per le semifinali di Coppa Italia Serie C. Battuto il Pescara 2-0, reazione immediata dei rossazzurri dopo lo scivolone di Messina. Vittoria convincente perchè ottenuta malgrado varie defezioni e al cospetto di un avversario quotato, giocando con cuore e grinta, sapendo soffrire nei momenti di difficoltà e colpendo il Pescara al momento giusto.

Primo tempo non facile, faticando al cospetto di un avversario che ha avuto chance interessanti per andare a segno, colpendo anche una traversa. il Catania ha alzato la testa gestendo molto meglio la ripresa, aumentando il volume di gioco e sfruttando con estrema efficacia gli spazi invitanti lasciati dal Pescara, concretizzando le occasioni prodotte.

Risultato sbloccato al minuto 67: servizio di Chiricò per Rapisarda appostato sul secondo palo, torre per la testa di Lorenzini, assist aereo a beneficio di Castellini, pronto a battere Plizzari da due passi. Reazione pescarese con il neo entrato Tommasini insidioso (74′), ma il Catania non si accontentò del minimo vantaggio provando a chiudere i giochi. Bis arrivato in pieno recupero: slalom di Zanellato, servizio sulla destra per Zammarini, conclusione potente e precisa non lasciando scampo a Plizzari.

VIDEO: gli highlights del confronto

