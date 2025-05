VERSO CATANIA-POTENZA: arbitra Allegretta della sezione di Molfetta. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per il secondo turno playoff del girone C di Serie C. La partita Catania-Potenza, in programma mercoledì 7 Maggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti (Como) e Andrea Cecchi (Roma 1). Quarto ufficiale, Valerio Pezzopane (L’Aquila). VAR: in attesa di designazione. AVAR: Domenico Mirabella (Napoli).

Curiosità: ingegnere civile di professione, avendo affinato la passione verso l’ambito dei trasporti, della pianificazione e della progettazione stradale, con uno spiccato interesse al mondo della sostenibilità nel settore, Allegretta ricopre il ruolo di arbitro AIA – FIGC di calcio a 11 dal periodo di tempo tra il 2013 e il 2018 impegnato in categorie regionali e interregionali, dal luglio 2019 al 2023 inquadrato nell’organico di Arbitri Nazionali CAN D., attività attualmente svolta in ambito nazionale professionistico con il passaggio alla CAN C nel Luglio 2023.

Due precedenti da direttore di gara con il Catania nella stagione regolare: il pareggio casalingo per 1-1 maturato al cospetto della Cavese, con Fella che rispose al vantaggio catanese firmato da Stoppa, e la sconfitta per 1-2 contro l’Avellino, match in cui il sig. Allegretta ha commesso diversi errori di valutazione, episodi sfavorevoli al Catania. E’ stato anche designato come Quarto ufficiale in occasione del match del campionato di Serie C 2023/24 perso per 1-0 dai rossazzurri sul campo della Juve Stabia con gol di Meli (nello sviluppo dell’azione, nettissimo fuorigioco non ravvisato). Ha arbitrato due incontri del Potenza: il 3-0 che i lucani hanno inflitto al Sorrento due anni fa e, in questa stagione, il pari per 2-2 a Messina.

Il sig. Allegretta ha diretto 28 partite in Serie C (Coppa Italia compresa) estraendo 124 cartellini gialli e 5 cartellini rossi, fischiando 7 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 12 vittorie per le squadre di casa, 8 pareggi e 8 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende a favore di chi ha giocato finora tra le mura amiche. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 10 incontri estraendo 48 cartellini gialli, 2 rossi concedendo un rigore con un bilancio di 4 successi casalinghi, 3 risultati di parità e 3 acuti esterni.

