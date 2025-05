VERSO CATANIA-POTENZA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Angelo Massimino” contro il Potenza, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.85 e 1.95; la “X” tra 3.00 e 3.40; il “2” tra 3.40 e 4.15.

Lo scenario è quello di un confronto che vede il Catania favorito per la vittoria finale. Ricordiamo che si gioca in gara unica (no supplementari e rigori). Alla squadra di mister Toscano basterebbe anche un pareggio per accedere alla fase successiva dei playoff. Il Potenza, invece, è costretto a vincere in virtù del peggiore piazzamento in classifica rispetto agli etnei. Qualora vincesse, il Catania lo farebbe in casa per la terza volta nel 2025, dopo il 3-1 e 3-2 inflitti al Giugliano il 26 gennaio e domenica scorsa, mentre il Potenza non s’impone in trasferta dal 23 febbraio (3-4 a Foggia, ndr).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***