VERSO CATANIA-POTENZA: superare un altro step di crescita. Le ipotesi di formazione

Non c’è tempo per rifiatare. Un paio di giorni dopo avere gioito per il ritorno alla vittoria tra le mura amiche, il Catania si appresta a scendere in campo affrontando il Potenza. Nuovo appuntamento casalingo, ritrovando per la terza volta in questa stagione la compagine lucana. Prima la vittoria esterna rossoblu nel match d’andata in campionato (0-2), poi la recente affermazione del Catania sul campo dello stesso Potenza archiviando la regular season (1-2). Adesso, gara secca con ancora il vantaggio del doppio risultato a disposizione per gli etnei affinchè superino anche il secondo turno dei playoff del girone. Ospiti che, invece, per accedere alla fase successiva hanno la necessità di vincere.

Come in occasione del precedente confronto con il Giugliano, in casa rossazzurra non c’è la voglia di fare calcoli. Catania atteso da 90′ più recupero intensi, battagliando sportivamente sul rettangolo di gioco contro un avversario di livello che, nel finale di stagione, ha sfumato persino l’opportunità di raggiungere il quarto posto. Servirà il miglior Catania per avere ragione di un Potenza molto insidioso che recupera due giocatori preziosi: Felippe a centrocampo e Schimmenti per quanto concerne il reparto offensivo.

Il Catania, al contrario, perde due pedine: Gega e Lunetta. Assenze che vanno ad aggiungersi a quella di Luperini. Di sicuro Toscano è costretto a cambiare qualcosa nell’undici di partenza rispetto a domenica, rimpiazzando l’indisponibile Lunetta. In questo senso il mister ha preannunciato in sala stampa che sarà ballottaggio Stoppa-Dalmonte (favorito il primo?). Entrambi hanno acquisito minutaggio ultimamente, vedremo chi giocherà dal 1′ a supporto di Inglese. Dubbio Frisenna-Jimenez sulla trequarti.

Per il resto è possibile che, davanti a Dini, si piazzino ancora nel trio di difesa Ierardi, Di Gennaro e Celli. A centrocampo ipotizziamo che possa esserci spazio ancora per Raimo e Anastasio sulle corsie laterali. Valutazioni importanti da fare in mediana, dove De Rose non ha giocato domenica e potrebbe toccare il suo turno stavolta, agendo al fianco di Di Tacchio. Attenzione però anche all’ipotesi legata ad un impiego di Sturaro dal 1′, nient’affatto da escludere.

La gara sarà diretta dall’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti (Como) e Andrea Cecchi (Roma 1). Quarto ufficiale, Valerio Pezzopane (L’Aquila). VAR: Manuel Volpi (Arezzo). AVAR: Domenico Mirabella (Napoli). In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro. Potranno assistere alla gara i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 20:00.

