VERSO CATANIA-POTENZA: Moro decisivo nell’ultima vittoria contro i lucani al “Massimino”

Il 27 novembre 2021, il confronto tra Catania e Potenza allo stadio “Angelo Massimino” coincise con quella che ad oggi rappresenta l’ultima affermazione casalinga rossazzurra al cospetto dei lucani. Allora la squadra di Francesco Baldini tornò al successo dopo due sconfitte consecutive battendo un Potenza rimaneggiato ma comunque combattivo.

Si ricorda un primo tempo decisamente vivace e divertente. Poco prima dell’intervallo calcio di rigore concesso al Catania che trovò il meritato vantaggio: Russotto nel tentativo di anticipare Marcone venne abbattuto dal portiere rossoblu. Dal dischetto Luca Moro impeccabile. Ad inizio ripresa (48’) pericolosissima ripartenza non sfruttata dal Catania con Sipos che, a tu per tu con Marcone, sbagliò lo stop permettendo così all’estremo difensore di agguantare la sfera.

Al 59’ raddoppio del Catania: contropiede letale con la conclusione di Russotto respinta dal portiere lucano proprio sui piedi di Moro che, a porta vuota, non poteva sbagliare realizzando la quarta doppietta in campionato (59’) e la 16ª rete stagionale in 13 gare. Il Potenza accorciò le distanze al minuto 72 sfruttando un errore in copertura di Calapai: il neoentrato Sepe si involò sulla fascia destra scodellando in mezzo un pallone che Ricci, grazie ad una deviazione, concretizzò.

Nel finale (85’) altra clamorosa chance non sfruttata dal Catania con Moro che, ben imbeccato da Albertini, a botta sicura trovò la provvidenziale deviazione di un difensore avversario. L’ultima emozione però la regalarono gli ospiti con Ricci che, da buona posizione, non inquadrò lo specchio della porta (92’). Al termine dei quattro minuti di recupero, sesta vittoria stagionale del Catania rilanciandosi in piena zona playoff a quota 22 punti.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

IL TABELLINO

MARCATORI: 45′ Moro (rig.), 59′ Moro, 72′ Ricci

CATANIA (4-4-2): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Ceccarelli (76′ Albertini), Rosaia, Greco (89′ Zanchi), Russini (34′ Russotto); Moro, Sipos (76′ Izco).

A disp. di Baldini: Stancampiano, Ercolani, Pinto, Pino, Cataldi, Maldonado, Biondi, Piccolo.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Matino (89′ Maestrelli), Piana, Cargnelutti; Vecchi (61′ Sepe), Zampa (62′ Banegas), Zagaria (62′ Zenuni), Sandri, Coccia; Volpe (69′ Sessa), Ricci.

A disp. di Trocini: Greco, Petriccione, Orazzo, Maestrelli, Bruzzo.

ARBITRO: Marco Ricci (Firenze)

Assistenti: Stefano Lenza (Firenze) e Giacomo Pompei Poentini (Pesaro)

Quarto ufficiale: Domenico Leone (Barletta)

AMMONITI: Cargnelutti, Zampa, Ricci, Vecchi, Marcone, Matino, Izco, Sepe, Claiton

ESPULSI:

NOTE: 4′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.

CALCI D’ANGOLO: 4 – 1

