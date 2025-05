VERSO I PLAYOFF: da Di Carmine a Ladinetti, i calciatori più “golliferi” ed i migliori assistman delle squadre partecipanti

Playoff di Serie C al via domenica con lo svolgimento del primo turno della fase del girone. Dando uno sguardo ad ogni singola formazione partecipante, emerge che il calciatore più prolifico in zona gol è l’esterno offensivo Emmanuele Cicerelli, che il Catania ha ceduto in prestito alla Ternana ed ha archiviato da capocannoniere il girone B di Serie C. Tra gli altri migliori marcatori figura anche l’esperto ex rossazzurro Samuel Di Carmine, che tanto bene ha fatto con il Trento di mister Luca Tabbiani. Questa la speciale Top 10 nel dettaglio:

TOP CANNONIERI

1.Cicerelli (Ternana) – 19

2.Vlahovic (Atalanta U23) – 19

3.Caturano (Potenza) – 18

4.Mignani (Pianese) -18

5.Pattarello (Arezzo) – 18

6.De Marchi (Virtus Verona) – 16

7.Tumminello (Crotone) – 15

8.Bruzzaniti (Pineto) – 15

9.Fischnaller (Torres) – 14

10.Di Carmine (Trento) – 14

Per quanto concere il numero di assist effettuati in campionato, due giocatori militano nel Crotone. Il migliore in assoluto è proprio il rossoblu Mattia Vitale. Oltre a Cicerelli spiccano gli ex rossazzurri Riccardo Ladinetti e Pier Luigi Simonetti, rispettivamente in forza al Pontedera ed al Benevento.

TOP ASSISTMAN

1.Vitale (Crotone) – 11

2.Costa (Vicenza) – 10

3.Ladinetti (Pontedera) – 10

4.Silva (Crotone) – 9

5.Alì Zoma (Albinoneffe) – 8

6.Bernasconi (Atalanta U23) – 8

7.Cicerelli (Ternana) – 8

8.Nicoli (Pianese) – 8

9.Russo (Audace Cerignola) – 8

10.Simonetti (Benevento) – 8

11.Rosafio (Potenza) – 8

Di seguito riportiamo, invece, le migliori coppie di marcatori e assistman di tutte le formazioni che si sono qualificate in zona playoff. Anche in questo elenco c’è spazio per alcuni ex calciatori del Catania. Vedi l’attaccante Francesco Nicastro (Vis Pesaro), l’esterno offensivo Davide Di Molfetta (Feralpisalò) ed il centrocampista Giacomo Rosaia (Gubbio). Curiosità: uno dei giocatori andati più frequentemente a segno è il palermitano Giacomo Corona (Poontedera), 21 anni compiuti a febbraio, figlio dell’ex punta del Catania Giorgio Corona.

MIGLIORI MARCATORI E ASSISTMAN GIRONE A

VICENZA: migliori cannonieri Morra (13), Rauti (8); migliori assistman Costa (10), Morra (5)

FERALISALO’: migliori cannonieri Di Molfetta (9), Balestrero (8); migliori assistman Di Molfetta (5), Cavuoti (5)

ALBINOLEFFE: migliori cannonieri Alì Zoma (13), Parlati (5); migliori assistman Alì Zoma (8), Parlati (7)

RENATE: migliori cannonieri Calì (8), Delcarro (4); migliori assistman Eleuteri (4), Ghezzi (4)

ATALANTA U23: migliori cannonieri Vlahovic (19), Vavassori (9); migliori assistman Bernasconi (8), De Nipoti (7)

TRENTO: migliori cannonieri Di Carmine (14), Anastasia (9); migliori assistman Anastasia (5), Disanto (4)

GIANA ERMINIO: migliori cannonieri Stuckler (13), Lamesta (6); migliori assistman Caferri (5), Pinto (4)

VIRTUS VERONA: migliori cannonieri De Marchi (16), Mehic (6); migliori assistman De Marchi (4), Mehic (4)

ARZIGNANO: migliori cannonieri Mattioli (9), Lunghi (5); migliori assistman Boccia (6), Cariolato (4)

MIGLIORI MARCATORI E ASSISTMAN GIRONE B

TERNANA: migliori cannonieri Cicerelli (19), Cianci (12); migliori assistman Cicerelli (8), Cianci (6)

TORRES: migliori cannonieri Fischnaller (14), Diakite (7); migliori assistman Mastinu (7), Djamanca (6)

PESCARA: migliori cannonieri Ferraris (10, Merola (9); migliori assistman Dagasso (7), Moruzzi (7)

AREZZO: migliori cannonieri Pattarello (18), Tavernelli (7); migliori assistman Tavernelli (7), Guccione (6)

VIS PESARO: migliori cannonieri Nicastro (6), Di Paola (5); migliori assistman Tavernaro (5), Di Paola (4)

PINETO: migliori cannonieri Bruzzaniti (15), Schirone (5); migliori assistman Bruzzaniti (5), Schirone (4)

PIANESE: migliori cannonieri Mignani (18), Mastropietro (7); migliori assistman Nicoli (8), Boccadamo (7)

RIMINI: migliori cannonieri Parigi (11), Garetto (5); migliori assistman Cioffi (7), Parigi (6)

PONTEDERA: migliori cannonieri Italeng (12), Corona (10); migliori assistman Ladinetti (10), Perretta (6)

GUBBIO: migliori cannonieri Tommasini (9), Corsinelli (4); migliori assistman Rosaia (3), D’Ursi (3)

MIGLIORI MARCATORI E ASSISTMAN GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA: migliori cannonieri Salvemini (12), Capomaggio (7); migliori assistman Russo (8), Salvemini (5)

MONOPOLI: migliori cannonieri Grandolfo (9), Bruschi (5); migliori assistman Bruschi (6), Bulevardi (4)

CROTONE: migliori cannonieri Tumminello (15), Gomez (13); migliori assistman Vitale (11), Silva (9)

CATANIA: migliori cannonieri Inglese (11), Lunetta (6); migliori assistman Jimenez (7), Stoppa (5)

BENEVENTO: migliori cannonieri Lanini (11), Manconi (9); migliori assistman Simonetti (8), Lamesta (6)

POTENZA: migliori cannonieri Caturano (18), Schimmenti (8); migliori assistman Rosafio (8), Schimmenti (6)

AZ PICERNO: migliori cannonieri Energe (7), Maiorino (5); migliori assistman Petito (7), Esposito (4)

JUVENTUS NEXT GEN: migliori cannonieri Guerra (12), Afena-Gyan (6); migliori assistman Guerra (5), Afena-Gyan (3)

GIUGLIANO: migliori cannonieri Del Sole (8), Njambè (7); migliori assistman Valdesi (6), Njambè (4)

