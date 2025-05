VERSO I PLAYOFF: media spettatori squadre partecipanti, domina il Catania

Numeri quasi raddoppiati rispetto ad una realtà importante del campionato di Serie C come il Vicenza. I rossazzurri, malgrado gli alti e bassi in campionato, hanno ripetuto sugli spalti i numeri importanti della scorsa stagione, in quel caso con il Catania che evitò i playout all’ultima giornata guadagnandosi il diritto di disputare i playoff in virtù della vittoria della Coppa Italia.

Al termine del campionato 2024/25, allo stadio “Angelo Massimino” si è registrata un’affluenza media superiore alle 16mila unità. Secondo gradino del podio per il “Romeo Menti” di Vicenza, con poco più di 9mila spettatori presenti. Terzo posto per il “Ciro Vigorito” di Benevento, che ha fatto registrare un numero inferiore a quota 6mila. Tra le 28 squadre partecipanti ai playoff, nella speciale Top 10 di riferimento realizzata da TuttoCalcioCatania.com in quattro militano nel girone C di terza serie: Catania, Benevento, Crotone e Potenza.

AFFLUENZA DI PUBBLICO SQUADRE PARTECIPANTI AI PLAYOFF

1.Catania, 16.441

2.Vicenza, 9.202

3.Benevento, 5.760

4.Ternana, 4.846

5.Pescara, 4.713

6.Crotone, 3.962

7.Torres, 3.558

8.Rimini, 2.868

9.Potenza, 2.837

10.Arezzo, 2.801

11.Monopoli, 2.766

12.Audace Cerignola, 2.067

13.Vis Pesaro, 1.686

14.Trento, 1.434

15.Gubbio, 1.256

16.Giugliano, 1.078

17.Feralpisalò, 910

18.AZ Picerno, 848

19.Pianese, 804

20.Giana Erminio, 780

21.Pineto, 748

22.Juventus Next Gen, 716

23.Albinoleffe, 700

24.Pontedera, 653

25.Virtus Verona, 565

26.Arzignano, 553

27.Atalanta U23, 382

28.Renate, 377

