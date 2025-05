VERSO PESCARA-CATANIA: designato Ancora della sezione di Roma 1. Precedenti, curiosità e statistiche dell’arbitro

Sono stati designati gli arbitri per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La partita Pescara-Catania, in programma mercoledì 14 Maggio, sarà diretta da Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello (Seregno) e Vittorio Consonni (Treviglio). Quarto Ufficiale Francesco Burlando (Genova). VAR: Niccolo’ Baroni (Firenze). AVAR: Luca De Angeli (Milano).

Quattro precedenti da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” laziale. Il primo risale al 22 febbraio 2022: i rossazzurri di Francesco Baldini persero di misura in C allo stadio “Angelo Massimino” contro la Paganese, decisiva la rete di Zanini al 15’ del primo tempo. Ha arbitrato inoltre l’incontro disputato dal Catania la scorsa stagione sul campo dell’Audace Cerignola, anche in quel caso etnei ko per 1-0 (gol di Malcore al 59′). In questo campionato, invece, ha diretto il 2-1 in favore del Catania contro il Trapani caratterizzato dalle reti di Castellini, Celiento e Inglese. Poi, di nuovo a Cerignola, la sconfitta per 2-0 caratterizzata dai gol di Salvemini e Capomaggio. Un precedente per il Pescara: la vittoria per 4-2 ottenuta con l’Aquila Montevarchi nel girone B di Serie C il 22 gennaio 2022 allo stadio Adriatico.

Curiosità: tecnico elettronico, è nato, vive e lavora a Ladispoli. Arbitro alla quinta stagione nella Can C, una ventina d’anni fa aveva toccato la Serie D da calciatore con la maglia del Ladispoli. Un giovanissimo Andrea Ancora, difensore scaltro e combattivo, indossando la casacca della sua città ha disputato anche campionati di Eccellenza e Promozione, concludendo la brevissima carriera da giocatore e diventando arbitro all’età di 21 anni.

Ancora ha diretto 68 partite in Serie C (Coppa Italia, playoff e playout compresi) estraendo 317 cartellini gialli e 21 cartellini rossi, di cui 10 per somma di ammonizioni, fischiando 20 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 31 vittorie per le squadre di casa, 21 pareggi e 16 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalenza di risultati favorevoli alle squadre di casa. L’ultimo acuto esterno risale al 30 marzo 2025, l’1-0 inflitto dal Vicenza alla Pro Vercelli (girone A di Serie C).

