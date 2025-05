VERSO PESCARA-CATANIA: è giunto il momento della verità. Le ipotesi di formazione

È giunto il momento della verità per il Catania. Dopo la sconfitta di misura rimediata nella gara d’andata, gli uomini di Toscano saranno di scena mercoledì sera a Pescara (calcio d’inizio alle ore 20:00) con un solo risultato a disposizione. Per conquistare il passaggio al turno successivo dei play-off, i rossazzurri sono “condannati” a vincere con almeno due gol di scarto. Impresa ardua ma non impossibile da realizzare per una squadra abituata ad esprimersi meglio lontano dalle mura amiche.

L’avvicinamento al match in programma allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” è pervasa da un clima di moderato ottimismo. Nelle ore che precedono la gara, mister Toscano è chiamato a cementare lo spogliatoio e apportare i necessari correttivi tattici. Del resto il tecnico calabrese non avrà a disposizione gli squalificati Ierardi e Sturaro, oltre ai lungodegenti Luperini e Gega.

Nel 3-4-2-1 di partenza, pertanto, agirebbero Del Fabro, Di Gennaro e Celli, con Raimo (Guglielmotti), Quaini, Di Tacchio e Anastasio schierati a centrocampo e i due trequartisti Jimenez – da cui Toscano si attende molto – e Stoppa dietro Inglese. Non si esclude una variante tattica che prevede l’inserimento di Montalto al fianco di Inglese, con uno tra Stoppa e Jimenez collocato alle spalle due attaccanti. Inoltre Toscano ha a disposizione la carta Lunetta, chissà che non possa giocare dal 1′ oppure entrare in corso d’opera. Per quanto concerne la porta, Dini non ha preso parte alla rifinitura (riposo precauzionale). Qualora non giocasse, spazio a Farroni o Bethers.

La direzione dell’incontro sarà affidata al sig. Andrea Ancora della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello di Seregno e Vittorio Consonni di Treviglio; IV Ufficiale Francesco Burlando di Genova, al VAR Niccolo’ Baroni di Firenze e Luca De Angeli di Milano (assistente VAR). La partita sarà visibile in chiaro su Telecolor (canale 11 DTT locale) e a pagamento su Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Go e NOW.

