VERSO PESCARA-CATANIA: provata anche la soluzione Raimo in difesa

Del Fabro braccetto destro sembra la soluzione più gettonata per sostituire lo squalificato Ierardi a Pescara, ma c’è anche l’ipotesi di un arretramento di Quaini in difesa e, nelle ultime ore, mister Toscano ha testato in allenamento la possibilità di far giocare Raimo dietro. L’ex calciatore della Carrarese, prelevato dal Catania la scorsa estate nell’ambito dell’affare Bouah, ceduto proprio ai toscani, lo abbiamo sempre visto agire nel corso della stagione come quarto o quinto di centrocampo. In carriera, all’occorrenza, in qualche occasione Raimo è stato schierato in una linea difensiva a tre da braccetto. Vedremo se Toscano adotterà tale soluzione dal 1′ o la valuterà a gara in corso.

