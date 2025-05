VERSO PESCARA-CATANIA: quella vittoria rossazzurra all’Adriatico nel segno di Spinesi

10 dicembre 2005. Sono trascorsi più di vent’anni dall’ultimo successo del Catania all’Adriatico in una competizione ufficiale (nel 2009 il Catania vinse a Pescara in amichevole). Era la squadra di mister Pasquale Marino, militante nel campionato di Serie B, categoria in cui spesso i rossazzurri ed il Pescara si sono sfidati nella storia. Il Catania era reduce da otto risultati utili consecutivi (quattro vittorie di seguito). Momento abbastanza favorevole anche per i biancazzurri, imbattuti da 7 partite.

Sul rettangolo verde ci fu da sudare. Il Pescara allenato da Maurizio Sarri diede filo da torcere al Catania, che però seppe interpretare la gara con il giusto atteggiamento. Vittoria decisa dal gol messo a segno dal bomber Gionatha Spinesi in un momento in cui si avvicinava la fine del primo tempo. Fecero la differenza anche le parate di Ciro Polito, attuale Direttore Sportivo del Catanzaro. Un successo che alimentò le speranze promozione del Catania, concretizzando poi il sogno Serie A con il piazzamento finale al secondo posto.

VIDEO: la vittoria del Catania a Pescara nel 2005

(in caso di problemi di visualizzazione aggiornare la pagina)

