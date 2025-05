VERSO PESCARA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” contro il Pescara, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.10 e 2.20; la “X” tra 2.97 e 3.00; il “2” tra 3.35 e 3.75.

Analogamente alla gara giocata al “Massimino”, Lo scenario è quello di un confronto nel complesso equilibrato. Leggermente favorita per la vittoria finale la formazione di casa, ma le quote sono poco elevate anche in relazione ad un eventuale successo esterno. Meno probabile il risultato di parità. Ricordiamo che nel computo delle partite di andata e ritorno passa il turno chi segna più gol.

Qualora il totale delle reti siglate da entrambe le compagini fosse identico, avrebbe la meglio il Pescara in quanto testa di serie. Abruzzesi di mister Silvio Baldini che, tra campionato e playoff, nelle ultime cinque partite casalinghe hanno riportato un pareggio, una sconfitta e tre vittorie. La formazione allenata da Mimmo Toscano, invece, viene da cinque successi di fila in trasferta, tutti ottenuti in partite di campionato.

