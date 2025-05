VERSO PESCARA-CATANIA: si torna all’Adriatico dieci anni dopo, i precedenti ufficiali in Abruzzo

Sono 15 i precedenti in terra abruzzese tra Pescara e Catania in competizioni ufficiali. Sei vittorie del Delfino, sette pareggi e due successi etnei. Il primo confronto assoluto tra le due compagini risale al lontano 8 febbraio 1976: nella 19a giornata del torneo cadetto all’Adriatico finì 1-1, stesso risultato del match di ritorno (pari catanese di Poletto in rimonta). Il Catania, reduce dalla promozione in B, ripartì da Egizio Rubino in panchina. Nel corso della stagione subentrò mister Guido Mazzetti, concludendo l’annata in sedicesima posizione.

L’anno seguente Mazzetti non venne riconfermato alla guida del Catania, che pareggiò a reti bianche a Pescara con Carmelo Di Bella al timone. Anche in questo caso, durante il campionato, ci fu un cambio di allenatore affidando la panchina a Luigi Valsecchi. A novanta minuti dal termine della stagione la compagine etnea vantava un punto di vantaggio sulle terzultime, ma retrocesse in virtù del ko con il Brescia.

Pescara e Catania si rincontrarono in Abruzzo tre anni dopo, sempre tra i cadetti, nel campionato 1980-81, la stagione del Milan e della Lazio retrocessi in B per lo scandalo Totonero. Il Pescara del compianto Aldo Agroppi (nonno di Alessandro Raimo, attuale giocatore rossazzurro) superò di misura all’Adriatico il neo promosso Catania con il gol vittoria di Chinellato al 61’. Nel campionato successivo le due squadre si divisero la posta in palio pareggiando 1-1 (vantaggio di Cantarutti, pari di Nobili su rigore) con il Delfino retrocesso in C a fine stagione ed il Catania di Michelotti ottavo: gemelli del gal catanesi, entrambi con 10 reti a testa, il citato Cantarutti e Crialesi.

Il 5 settembre 1982, 1-1 in Coppa Italia (Vincenzo Marino marcatore etneo). Nel 1984/85 il popolo rossazzurro voleva fortemente l’immediato ritorno in A dopo la retrocessione, ma non bastò un ottimo girone d’andata. Il Catania di Mimmo Renna fece pochi punti nella seconda parte del torneo, piazzandosi in Serie B al quattordicesimo posto. Sul campo del Pescara non andò oltre l’1-1: un rigore di Mastalli nella ripresa evitò la sconfitta al Catania, in risposta al vantaggio abruzzese di Roselli. Stesso risultato nel campionato cadetto 1985-86, ma in questo caso furono gli etnei a sbloccare il risultato nelle battute iniziali con Luvanor, subendo l’1-1 nel finale con Gasperini, oggi allenatore dell’Atalanta.

L’anno successivo il patron Marinelli lasciò il Pescara a Panfilo De Leonardis. Nuovo presidente, nuovo allenatore: sulla panchina biancazzurra arrivò Giovanni Galeone. Nell’ottava di andata del due novembre 1986, il Pescara s’impose di misura in casa contro il Catania grazie al gol vittoria di Rebonato. Al termine del campionato il Delfino vinse tornando per la seconda volta in Serie A, mentre i rossazzurri di mister Bruno Pace retrocessero in C1.

Le due compagini tornarono ad affrontarsi 14 anni dopo, campionato di Serie C1 2001/02: nella quinta giornata di andata prima storica vittoria etnea in casa Pescara. Prima dell’intervallo vantaggio di Fini ed immediato pari di Fanesi, nel corso della ripresa Kanjengele regalò i tre punti al Catania (1-2). Catania terzo e Pescara quarto a fine campionato, la sfida si ripetette nei playoff: nell’andata all’Adriatico vittoria pescarese di misura con il gol al 79’ di Suppa. Nel match di ritorno, il gol di Cicconi spense i sogni di gloria degli abruzzesi (catanesi poi promossi in B vincendo la finale contro il Taranto).

Due anni dopo, il Pescara di Ivo Iaconi neo promosso in B, si prese la rivincita vincendo di misura all’Adriatico grazie alla rete di Marco Stella al cospetto del Catania di Stefano Colantuono. La stagione seguente, il ripescato Delfino di Simonelli all’Adriatico andò in vantaggio per 2-0 con i gol di Terra e Job, raggiunto poi nella ripresa dalle reti di Manfredini e Ferrante. Il Pescara fu ripescato anche nella stagione successiva: gli uomini di Maurizio Sarri però si arresero al Catania di Pasquale Marino perdendo di misura in casa (decisivo Spinesi). A fine stagione il tecnico di Marsala riportò i rossazzurri in Serie A, undicesima piazza invece per il Pescara. Mentre il Catania volava in A, il Pescara annaspava nel terzo campionato italiano.

La partita tornò in auge all’Adriatico in quella che fu definita un’amichevole di lusso il 5 agosto 2009 con il successo degli ospiti per 0-2. Tre anni dopo le due compagini si affrontarono per la prima volta in massima serie. Prima delle vacanze natalizie, il Pescara del subentrato Bergodi ottenne una vittoria last minute 2-1 all’Adriatico: vantaggio iniziale biancazzurro di Celik, pareggio di Barrientos ma gol vittoria all’ultimo minuto su punizione di Romulo Togni. A febbraio 2015 Pescara-Catania si rinnovò in Serie B: un gran gol di Sansovini condannò i rossazzurri alla sconfitta (1-0), una delle tante in trasferta di quel periodo tra i più bui della gestione Pulvirenti nell’anno dei ‘Treni del gol’ che fecero sprofondare il Calcio Catania. Adesso la sfida si ripropone in terza serie, a distanza di poco più di dieci anni dall’ultima volta all’Adriatico.

BILANCIO PRECEDENTI UFFICIALI PESCARA-CATANIA

Vittorie Catania: 2

Pareggi: 7

Vittorie Pescara: 6

Gol Catania: 11

Gol Pescara: 15

Serie B 1975/76, Pescara 1-1 Catania

48′ Santucci (P), 60′ Poletto (C)

Serie B 1976/77, Pescara 0-0 Catania

Serie B 1980/81, Pescara 1-0 Catania

61′ Chinellato

Serie B 1981/82, Pescara 1-1 Catania

16′ Cantarutti (C), 70′ Nobili rig. (P)

Coppa Italia 1982/83, Pescara 1-1 Catania

55′ Massi (P), 62′ Marino (C)

Serie B 1984/85, Pescara 1-1 Catania

6′ Roselli (P), 51′ Mastalli rig. (C)

Serie B 1985/86, Pescara 1-1 Catania

9′ Luvanor (C), 89′ Gasperini (P)

Serie B 1986/87, Pescara 1-0 Catania

56′ Rebonato (P)

Serie C1 2001/02, Pescara 1-2 Catania

44′ Fini (C), 45′ Fanesi (P), 74′ Kanjengele (C)

Playoff Serie C1 2001/02, Pescara 1-0 Catania

79′ Suppa

Serie B 2003/04, Pescara 1-0 Catania

43′ Stella

Serie B 2004/05, Pescara 2-2 Catania

19′ Terra (P), 22′ Job (P), 47′ Manfredini (C), 69′ Ferrante (C)

Serie B 2005/06, Pescara 0-1 Catania

37′ Spinesi

Serie A 2012/13, Pescara 2-1 Catania

23′ Celik (P), 35′ Barrientos (C), 90’+5 Togni (P)

Serie B 2014/15, Pescara 1-0 Catania

90’+3 Sansovini

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***