ZARBANO: pieni poteri per il dirigente, pronto a tornare in pista

“Un manager onesto, intelligente, capace e leale. Una persona rara a cui ti affidi e che non ti tradisce. Gli ho affidato la gestione operativa del Genoa come si fa con i manager di valore e non ho mai avuto occasioni di scontro”. Parole di Enrico Preziosi, che da presidente rossoblu ha speso parole al miele nei suoi confronti quando, nel 2022, s’interruppe la collaborazione. Alessandro Zarbano, che verrà ufficializzato a breve dal Catania in qualità di nuovo Direttore Generale rossazzurro, per ben 17 anni ha lavorato al Genoa sotto la guida di Preziosi.

Attendeva di sposare il progetto giusto per ripartire, è pronto a tornare in pista in una grande piazza del calcio italiano. I contatti con il vice presidente ed amministratore delegato Vincenzo Grella iniziarono già qualche anno fa, quando il Gruppo Pelligra decise d’intraprendere l’avventura alle pendici dell’Etna, prima che la scelta dirigenziale definitiva ricadesse su Luca Carra. La posizione del DG, poi, è rimasta vacante dall’inizio della stagione 2024/25, con Carra passato alla SPAL. Adesso la struttura dirigenziale del Catania si avvale di un nuovo professionista, che negli anni ha intessuto rapporti importanti con figure di rilievo del calcio italiano e del CONI.

Persona impeccabile sul piano morale e professionale, è stato molto apprezzato nell’ambiente genovese. Come riportato nei giorni scorsi, Zarbano rappresenta il primo punto per la ripartenza del Catania, ricevendo l’attribuzione di pieni poteri. A Genova si occupava di molteplici aspetti della vita quotidiana della società. Dalla gestione dei conti e dei rapporti con i fornitori e con le istituzioni finanziarie, al rispetto delle normative fiscali avendo anche un ruolo prezioso nello sviluppo delle strategie economico-finanziarie a lungo termine (investimenti, partnership, ricavi commerciali). Un ruolo silenzioso ma decisivo che ricoprirà anche sotto l’Etna.

