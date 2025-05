ZOLA (vice Pres. Lega Pro): “Playoff accrescono interesse, saranno un grande spettacolo”

Così il vice presidente della Lega Pro Gianfranco Zola in vista dei playoff di Serie C, come si legge su centotrentuno.com:

“I playoff sono un campionato nel campionato. Questi accrescono l’interesse, la passione e l’aspettativa della gente in queste partite ed è ciò che fa avvicinare la gente a questo sport. Mi auguro possa essere spettacolare come gli anni scorsi. Abbiamo visto belle partite, tante emozioni e tanto interesse: l’obiettivo è quello.

Mi aspetto qualità, divertimento ed emozioni, tutto quello che il calcio deve dare. Sicuramente i playoff arrivano in una fase in cui si è speso tanto fisicamente, ma l’adrenalina di dover giocare le partite più importanti della stagione sopperisce il resto. Le squadre oggi sono attrezzate perciò arriveranno in condizioni se non ottimali, quantomeno buone. Sarà un grande spettacolo e come dicono in Inghilterra I’m looking forward”.

