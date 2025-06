ACCADDE OGGI: 9 giugno 2002, Catania promosso in Serie B

Festa rossazzurra il 9 giugno 2002. Una data particolarmente importante nella storia del Catania perché sancì il ritorno della squadra dell’Elefante in Serie B. Sotto la presidenza Gaucci, gli etnei sfiorarono la promozione l’anno precedente. Non mancarono all’appuntamento con il campionato cadetto stavolta, gestendo il prezioso vantaggio maturato all’andata nella finale playoff contro il Taranto (1-0, rete di Michele Fini).

Allo stadio” Iacovone” i padroni di casa erano abbastanza sicuri di riuscire a staccare il pass per la B, ma dovettero fare i conti con un Catania ben messo in campo dal duo Graziani-Pellegrino e determinato più che mai a scrivere la storia. Al triplice fischio dell’arbitro, lo 0-0 fu sufficiente affinchè gli etnei tornassero in B dopo ben 15 anni di purgatorio nelle serie minori.

