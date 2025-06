A MENTE FREDDA | Meno di un mese al ritiro di Norcia, Catania che dovrà accelerare sul mercato

Il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti l’1 luglio. Intanto però il direttore sportivo (da ufficializzare) Ivano Pastore non sta con le mani in mano. Proseguono spostamenti e contatti con dirigenti di altre società, agenti e procuratori per chiedere informazioni su calciatori che potrebbero fare al caso del Catania, tenendo però ben presente anche l’importanza di gestire al meglio il discorso legato agli esuberi.

Importante fare in modo di presentarsi in quel di Norcia, a metà luglio, con il numero più ridotto possibile di calciatori fuori dal progetto tecnico. E’ una delle specifiche richieste avanzate da Mimmo Toscano, il quale vorrebbe cominciare a svolgere il lavoro in Umbria almeno con il 70% della rosa effettiva in vista della prossima stagione.

In questi giorni, com’è noto, il presidente Rosario Pelligra ha fatto tappa alle pendici dell’Etna. Incontro con gli sponsor e alcuni enti locali, focus sulla questione infrastrutture da dotare alla squadra al rientro dal ritiro di Norcia – in attesa anche di novità dal fronte Torre del Grifo – e riunioni programmatiche con i dirigenti in vista della prossima stagione.

Da qui partono le strategie di mercato del club e, attraverso gli sviluppi delle stesse, si comprenderà quali saranno le effettive ambizioni del Catania. Il blasone c’è, la tradizione sportiva pure, il pubblico rappresenta un patrimonio da salvaguardare ma saranno i movimenti concreti sul mercato a fornire utili indicazioni anche relativamente al budget stanziato per la campagna trasferimenti.

Primi rumors e indiscrezioni, nei prossimi giorni è doveroso accelerare. Si entrerà nel vivo con l’importante nodo Inglese da sciogliere, considerando che tra poco più di una settimana scadrà il contratto del forte attaccante rossazzurro. Esercitare l’opzione per il rinnovo di Inglese sarebbe un segnale incoraggiante in ottica 2025/26. La nuova stagione è ormai alle porte, servono certezze e valide garanzie per affrontarla al meglio delle proprie possibilità, come chiede a gran voce una piazza smaniosa di tornare nel calcio che conta davvero.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***