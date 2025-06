ACCADDE OGGI: 19 giugno 1960, vittorioso esordio per il Catania in Coppa delle Alpi

Il 19 giugno 1960 i rossazzurri parteciparono alla prima edizione della Coppa delle Alpi, trofeo istituito per squadre partecipanti al campionato italiano e svizzero (successivamente si aggiunsero club tedeschi e francesi, ndr). Gli etnei di Carmelo Di Bella vinsero sul campo del Friburgo per 2-0 con doppietta dell’attaccante Guido Macor. L’Elefante sfidò nuovamente il Friburgo per la gara di ritorno, sconfiggendolo per 7-2: marcatori Buzzin, Caceffo (doppietta), Macor (doppietta anche per lui), Morelli e Ferretti.

Nel 1960 la competizione era strutturata in due turni in cui le squadre italiane affrontavano quelle svizzere in partite di andata e ritorno. La vittoria non andava ad una singola squadra, bensì alla lega nazionale che otteneva più punti. La prima edizione della Coppa delle Alpi fu vinta dall’Italia (rappresentanti Catania, Palermo, Triestina, Alessandria, Napoli, Verona, Catanzaro e Roma) con 7 vittorie e 5 pareggi contro le 4 affermazioni complessive delle squadre svizzere (19 punti contro 13). Il trofeo venne soppresso nel 1987.

