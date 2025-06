ACCADDE OGGI: 24 Giugno 2009, parte l’avventura in rossazzurro di Andujar

24 giugno 2009. In una nota si leggeva la comunicazione da parte del Calcio Catania “di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mariano Gonzalo Andujar, classe 1983”, portiere della Nazionale argentina prelevato dall’Estudiantes. Contratto quadriennale per l’ex portiere argentino, che difese i pali rossazzurri in ben 149 occasioni tra Serie A e Coppa Italia prima di essere ceduto al Napoli.

Andujar, il quale ha deciso di lasciare il calcio giocato e dal 2024 ricopre il ruolo di direttore sportivo al Banfield, visse gli anni migliori della storia rossazzurra contribuendo a fare le fortune del Catania nella massima categoria. Questo il suo ricordo di Catania: “Mi è rimasto tutto di Catania. All’inizio è stato difficile ambientarmi, poi in una città come la vostra ti senti a casa. Nel 2011 è morto mio padre e ho avuto difficoltà a gestire le emozioni. Mi ha aiutato la gente, mi hanno aiutato i compagni. Eravamo un gruppo meraviglioso. Non era solo il Catania degli argentini ma il Catania dei catanesi, dei tanti stranieri transitati lì, dei giocatori italiani. Ci guidavano allenatori forti, il pubblico ci accompagnava”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***