ACCADDE OGGI: 25 giugno 1983, festa per 40.000 tifosi del Catania all’Olimpico

25 giugno 1983, giorno impossibile da dimenticare per il popolo rossazzurro. Una data indelebile che vide tantissimi tifosi del Catania invadere lo stadio “Olimpico” di Roma, sognando la promozione in Serie A. Nel torneo cadetto figuravano due nobilissime decadute, Milan e Lazio. Per sancire il salto di categoria si resero necessari gli spareggi disputando due partite.

La prima contro il Como, sconfitto grazie ad un gol di Crialesi. Nella seconda, al cospetto della Cremonese, bastava invece anche un pari per riuscire a spuntarla. Sostenitori etnei presenti in circa 40mila unità. Uno spettacolo incredibile sugli spalti, fu una delle più numerose trasferte della storia. Al fischio finale il match si concluse con il risultato di 0-0 che sancì il ritorno del Catania in Serie A. Emozione unica, epilogo storico per la società dell’Elefante e la squadra allora guidata da Gianni Di Marzio.

VIDEO: festa rossazzurra all’Olimpico

