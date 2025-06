ALLENAMENTI: lavoro tra Norcia e Catania, aspettando novità sul fronte Torre del Grifo

“Allenamenti a Torre del Grifo? Una volta concluso il ritiro che durerà due settimane o tre, torneremo a Catania e strada facendo capiremo meglio. Difficile stabilirlo ora, perchè se poi quello che dico non succede ho vari bazooka puntati alla nuca per questioni non legate alle mie volontà, ma ci sono delle leggi e dinamiche a volte fuori dal nostro controllo”. Parole pronunciate nei giorni scorsi dal vice presidente del Catania Vincenzo Grella. Nelle ultime ore sono state ufficializzate le date del ritiro pre campionato, confermando che saranno circa tre le settimane di lavoro dei rossazzurri lontano dalla Sicilia.

La squadra allenata da mister Mimmo Toscano svolgerà la parte iniziale della preparazione in Umbria, successivamente – al ritorno da Norcia – si allenerà in sede, a Catania, immaginiamo tra il Cibalino ed il Massimino fino a quando non ci saranno novità concrete sul fronte Torre del Grifo. Se la società rossazzurra si aggiudicherà la struttura, dovranno innanzitutto essere rimessi a nuovo almeno i campi principali (da valutare le tempistiche esatte). Questo consentirebbe alla squadra di sostenere gli allenamenti al Village, auspicando che i tempi siano più brevi possibili.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***