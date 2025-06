ANCORA CICERELLI: “Grazie alla città di Terni, non dimenticherò mai che mi avete fatto sentire a casa”

Parole d’addio? C’è ancora la possibilità che Emmanuele Cicerelli possa vestire la maglia della Ternana? Una cosa è certa. Il fantasista pugliese, adesso, conclude formalmente il prestito al club umbro e avrà modo di sentire anche la dirigenza del Catania per capire quale sarà il proprio futuro. Cicerelli si è espresso così, via social, nei confronti dell’ambiente rossoverde:

“Purtroppo non è finita come speravamo e tutti meritavamo, ma oggi a mente fredda sono orgoglioso del percorso fatto da questo splendido gruppo, dando tutto sempre per questi colori. Grazie ai miei compagni di squadra con i quali si è creato un bel rapporto di amicizia, che spero duri nel tempo, è stato un piacere condividere tutto con voi. Vi voglio bene. Grazie a tutta la gente fantastica che lavora per la Ternana per la professionalità, disponibilità e lealtà dimostrata, siete bellissime persone e vi auguro sempre il meglio. Grazie alla città di Terni e ai tifosi ternani per l’affetto ricevuto e la passione che ci avete trasmesso. Non so ad oggi cosa ci riserverà il futuro, ma mi avete fatto sentire sempre a casa e questo non lo dimenticherò mai”.

