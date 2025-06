ASS. PARISI: “Catania Calcio, presto arriveranno i risultati auspicati. Prosegue l’opera di riqualificazione di tutti gli impianti sportivi cittadini”

In un momento in cui Catania celebra il successo di Meta Catania, Catania Beach Soccer ed Ekipe Orizzonte, l’assessore comunale Sergio Parisi parla anche delle prospettive future per il rilancio del calcio cittadino e della riqualificazione degli impianti sportivi in un’intervista concessa a CataniaToday:

“Nonostante il fallimento della vecchia società, credo che negli ultimi anni non sia andata affatto male. C’è stato un grande sforzo per rilanciare il calcio a Catania. Certo, vogliamo tutti di più: io sono il primo tifoso e penso sempre in grande; sono certo, però, che presto arriveranno anche i risultati sportivi che tutti ci auguriamo, perché la nostra città merita ben altri palcoscenici che quello deprimente della serie C”.

“Riqualificazione stadio Massimino? Lo definirei un miracolo. Lo stadio era vicino all’inagibilità, e le autorità competenti avevano imposto un ultimatum per continuare a disputare le partite interne. Consegnarlo con sei mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma, precisamente in occasione della partita Catania-Crotone del 1° settembre 2023, è stato un grande risultato; se non ci fossimo riusciti, avremmo dovuto giocare tutte le partite interne proprio sul campo del Crotone. E invece, grazie a un lavoro corale, abbiamo evitato questa eventualità”.

“Stiamo proseguendo con decisione l’opera di riqualificazione di tutti gli impianti cittadini. Il progetto più atteso è senza dubbio quello del Palanesima. Ne abbiamo parlato col sindaco Trantino durante la finale della Meta: sarà un impianto moderno, ben collegato con la metropolitana, e rappresenterà un riscatto non solo per il quartiere Nesima, ma per tutta la città e per la Sicilia. Offrirà una valida alternativa al Palacatania, diventando funzionale anche per altre discipline, con un parterre ampio, oltre che per spettacoli e concerti di alto livello. Con il Palanesima, il Palacatania, il PalaSpedini, che presto ristruttureremo, il PalaNitta, e altri palazzetti più piccoli, oltre all’impianto privato del Palaghiaccio, Catania potrà contare su una dotazione sportiva, come palazzetti dello sport, tra le migliori del Sud Italia”.

