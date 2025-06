CALCIO IN PROVINCIA – Paternò, il presidente lancia l’allarme: “A rischio l’iscrizione al campionato di Serie D”

Il Paternò Calcio rischia di non potersi iscrivere al prossimo campionato di Serie D. “Il sodalizio rossazzurro, in questo particolare momento, non vuole essere catastrofico ma realista in vista della stagione 2025-2026”, si legge in una nota del club. “Noi vorremmo andare avanti e proseguire il nostro cammino in Serie D – afferma il presidente Ivan Mazzamuto – ma ad oggi, a distanza di alcuni giorni dal nostro primo appello, non abbiamo avuto alcun riscontro, né da imprenditori, né dalle istituzioni. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti in questi anni sia sportivi, di immagine, che in termini di credibilità aziendale, sembra proprio che a nessuno importi del Paternò Calcio. A questo punto, sembra difficile continuare ad operare in solitudine, con un dispendio economico non indifferente, per fare ancora una volta una stagione dignitosa in serie D. Credo che sia arrivato il momento della verità, per il bene della squadra e della nostra città. Mi auguro che nei prossimi giorni qualcosa cambi, per cercare di non perdere un importante patrimonio della nostra comunità”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***