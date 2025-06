CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Penalizzazione? Fiduciosi di cambiare totalmente la sentenza”

Il Presidente del Trapani Valerio Antonini non molla la presa, confidando ancora nella possibilità di avere restituiti in tutto o in parte i punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva in vista della prossima stagione. Queste le sue parole su X:

“Come immaginavamo, confermata la sentenza di primo grado di meno 8 punti. Ora andremo al Collegio del Coni dove siamo molto fiduciosi di vedere cambiata la sentenza totalmente. Ho letto gia i soliti su Facebook anche trapanesi lasciarsi andare a commenti catastrofici. Mi fanno una tenerezza tremenda. Come se poi anche 8 punti sarebbero chissà quale dramma da recuperare. Avellino ha vinto il campionato con 8 punti di vantaggio nonostante un girone di andata catastrofico. Calma e sangue freddo”.

