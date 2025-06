CALCIO SICILIANO – Inaugurato murale per Schillaci: “Ideali fonte di ispirazione per tutta la Sicilia. Totò esplosione che unisce l’isola e la nazione”

Totò Schillaci raffigurato in un murale al Cep, quartiere di Palermo dove il protagonista delle notti magiche di Italia 90 è nato e cresciuto. La sua immagine compare sulla parete di un palazzo di proprietà dell’Istituto Case Popolari, realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri. Quest’ultimo ha osservato: “Totò è il bambino che guarda un pallone come si guarda il cielo con gli occhi accesi di speranza, il cuore colmo di orgoglio, determinazione e fierezza. E’ la corsa dopo il gol, le braccia spalancate come ali, il grido che squarcia la notte e accende la luce nei vicoli. Un’esplosione che unisce il quartiere, la città, l’isola, la nazione, e arriva lontano, fino al cuore di chi sa cosa vuol dire lottare”.

Giovanni Schillaci, il fratello, ha commentato così la realizzazione del murale a La Sicilia: “Abito lì vicino, poco più in là pure i miei genitori. Nessuno di noi è voluto andare via da qui. Ogni mattina quando uscirò da casa passerò a ‘salutare’ una volta di più mio fratello. Portiamo avanti gli ideali, la semplicità dell’uomo, l’umiltà che lo contraddistingueva. Questo è uno dei capisaldi della mia vita e deve essere fonte di ispirazione non solo per Palermo, ma tutta la Sicilia. Il murales è importante. Parlo anche da padre e da marito. Totò era sempre disposto ad aiutare i ragazzi che portava a giocare a pallone”.

Queste, invece, le parole del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno: “Abbiamo inaugurato in tutta la Sicilia murales con i volti dei nostri eroi della legalità, da Falcone e Borsellino, da Dalla Chiesa a Boris Giuliano e tanti altri. Totò Schillaci è l’unica figura scelta per il nostro progetto che non appartiene alla lotta alla mafia. Abbiamo voluto Totò perché è stato e continua a essere un modello di ispirazione per tanti giovani. Una figura umile, che ha vissuto in un contesto difficile, ha evitato di prendere la strada di alcuni coetanei. Insegna che, con impegno, sacrificio e perseveranza, si possono raggiungere grandi risultati, incarnando un esempio positivo per tanti ragazzi”.

