CALCIO SICILIANO: Messina, Cooperativa si rivolge a Dante Scibilia

Salvare il calcio a Messina. Questo l’intento della Cooperativa Calcio Messina, società neo costituita che ha promosso un colloquio tra il sindaco Federico Basile e l’advisor Dante Scibilia, già dirigente del Venezia di Joe Tacopina e consulente del presidente Ross Pelligra quando favorì la ripartenza del calcio alle pendici dell’Etna. Il Tribunale peloritano ha accolto il ricorso presentato dal Messina e dato il via libera allo “Strumento di regolazione della crisi” come proposto dall’Acr per scongiurare il fallimento. La Cooperativa in questione ha sottolineato come il Dott. Scibilia avrebbe confermato la propria disponibilità ad essere parte attiva in questa fase e in quelle successive dello scenario calcistico cittadino.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***