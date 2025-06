CALCIO SICILIANO: Trapani, Antonini annuncia i primi acquisti

“Fc Trapani. In chiusura tanti acquisti. Alcuni prestigiosi e giovani di futuro avvenire. Sara una squadra molto forte ed equilibrata. Dal 1 luglio raffica di annunci. Relax e aspettate con serenità, senza leggere i soliti disfattisti, dimenticati da dio, che scrivono nei social e nei giornaletti trapanesi”. E’ quanto anticipa via social il presidente del Trapani Valerio Antonini che, poi, preannuncia l’ingaggio dei primi calciatori in vista della prossima stagione: Giovanni Di Noia, Francesco Grandolfo e Francesco Podrini.

“Centrocampista di grande esperienza e valore; Determinante nella promozione dell’Entella in serie B. Sarà il perno del nostro centrocampo per la prossima stagione”, parla così di Di Noia; “Secondo colpo del Trapani Calcio Stagione 25/26, quella del riscatto. Attaccante fortissimo per la categoria, viene da un eccellente campionato a Monopoli”, con riferimento a Grandolfo; “Terzo acquisto del TRAPANI CALCIO. Ragazzo di 18 F E N O M E N A L E. Futuro campione. Grandi aspettative su di lui. Strappato alla concorrenza di squadre di serie B”, scrive Antonini relativamente a Podrini.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***